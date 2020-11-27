Российский Сбербанк проиграл суд за бренд в Украине

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 39035 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 66065 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104193 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109388 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122814 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155472 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201986 просмотра

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Российский Сбербанк проиграл суд за бренд в Украине

Российский Сбербанк проиграл суд за бренд в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является украинский государственный Ощадбанк. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Как указано, 26 ноября КГС ВС принял постановление по делу по иску ПАО "Сбербанк России" к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "Сбербанк" .

"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщили в суде.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Напомним, в октябре "Сбербанк" отказался от докапитализации дочернего украинского банка на 152 млн долларов.

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