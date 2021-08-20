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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Российский "Сбербанк" окончательно проиграл суд и лишился прав на торговую марку

Российский "Сбербанк" окончательно проиграл суд и лишился прав на торговую марку

Киев  •  УНН

 • 21094 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Накануне, Верховный Суд окончательно признал за "Ощадбанком" право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр "Ощадбанка", информирует УНН.

Детали

Судебный спор между "Сбербанком России" и "Ощадбанком" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины продолжался более пяти лет, в 2016 году его инициировал "Ощадбанк".

Цитата

"Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", – отметили в "Ощадбанке".

Победа в судебном иске позволяет "Ощадбанку" надежнее защитить права и интересы своих клиентов.

Напомним

Ещё в январе 2016 года "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности.

В ноябре 2020 Верховный Суд признал украинский государственный Ощадбанк законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины. В том же году Верховный Суд отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил действительным решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью "Ощадбанка".

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