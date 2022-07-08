Орки запровадили «воєнний стан» на окупованих територіях Харківської області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Так званий «глава» окупаційної адміністрації Харківської області вводить «військовий стан» на тимчасово окупованих територіях області. Про це повідомляє про-кремлівське агентство ТАРС із посиланням на локальних гауляйтерів, пише УНН.
Цитата
"З метою забезпечення громадського порядку та державної безпеки головою ВДА Харківської області на території... запроваджено військовий стан", - повідомили окупанти.
Деталі
Так звана «адміністрація» встановила на окупованій території області час дії комендантської години з 20:00 до 6:00 за Києвом.
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