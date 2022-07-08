Орки запровадили «воєнний стан» на окупованих територіях Харківської області

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"З метою забезпечення громадського порядку та державної безпеки головою ВДА Харківської області на території... запроваджено військовий стан", - повідомили окупанти.

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Так звана «адміністрація» встановила на окупованій території області час дії комендантської години з 20:00 до 6:00 за Києвом.

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