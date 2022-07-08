Орки ввели «военное положение» на оккупированных территориях Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Так называемый «глава» оккупационной администрации Харьковской области вводит «военное положение» на временно оккупированных территориях области. Об этом сообщает про-кремлевское агентство ТАСС со ссылкой на локальных гауляйтеров, пишет УНН.
Цитата
"С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории... введено военное положение", - сообщили оккупанты.
Детали
Так называемая «администрация» установила на оккупированной территории области время действия комендантского часа с 20:00 до 6:00 по Киеву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть взяли в плен: пограничники показали, как оттесняют оккупантов от Харькова