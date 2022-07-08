Часть взяли в плен: пограничники показали, как оттесняют оккупантов от Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Госпогранслужба показала видео, как украинские пограничники оттесняют российских оккупантов от Харькова, информирует УНН.
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"Украинские пограничники оттесняют подразделения армии рф дальше от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть – взяли в плен", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 36 900 оккупантов.