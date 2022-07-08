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13:08 • 12317 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 37151 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 47973 просмотра

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Часть взяли в плен: пограничники показали, как оттесняют оккупантов от Харькова

Часть взяли в плен: пограничники показали, как оттесняют оккупантов от Харькова

Киев • УНН

 • 1050296 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Госпогранслужба показала видео, как украинские пограничники оттесняют российских оккупантов от Харькова, информирует УНН.

Цитата

"Украинские пограничники оттесняют подразделения армии рф дальше от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть – взяли в плен", – говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 36 900 оккупантов.

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