Частину взяли в полон: прикордонники показали, як відтісняють окупантів від Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Держприкордонслужба показала відео, як українські прикордонники відтісняють російських окупантів від Харкова, інформує УНН.
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"Українські прикордонники відтісняють підрозділи армії рф далі від Харкова. Частину окупантів ліквідували, частину – взяли в полон", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 36 900 окупантів.