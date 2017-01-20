Організатору "референдуму" в Сєвєродонецьку загрожує 10 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Організатору референдуму в Сєвєродонецьку про визнання державної самостійності" самопроголошеної “ЛНР” загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що у травні 2014 року, перебуваючи у місті Сєвєродонецьк, громадянин України, обіймаючи посаду голови “виборчої комісії”, керував діями членів комісії, вирішував організаційні питання, підписував документи, брав участь у роздачі бюлетенів місцевим мешканцям, організував підрахунок голосів після проведення голосування.
Відтак, чоловік забезпечив проведення на виборчій дільниці на території Сєвєродонецької загальноосвітньої школи № 18 “референдуму про визнання державної самостійності” самопроголошеної “ЛНР”.
У зв’язку з тим, що чоловік переховується від слідства та суду, прокуратурою Луганської області стосовно нього здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт за ч.2 ст.110 КК України направлено до суду.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.