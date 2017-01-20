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Организатору "референдума" в Северодонецке грозит 10 лет тюрьмы

Организатору "референдума" в Северодонецке грозит 10 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 10574 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Организатору референдума в Северодонецке о признании государственной независимости "самопровозглашенной "ЛНР" грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в мае 2014 года, находясь в городе Северодонецк, гражданин Украины, занимая должность главы "избирательной комиссии", руководил действиями членов комиссии, решал организационные вопросы, подписывал документы, участвовал в раздаче бюллетеней местным жителям, организовал подсчет голосов после проведения голосования.

Мужчина обеспечил проведение на избирательном участке на территории Северодонецкой общеобразовательной школы № 18 "референдума о признании государственной независимости" самопровозглашенной "ЛНР".

В связи с тем, что мужчина скрывается от следствия и суда, прокуратура Луганской области в отношении него провела специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт по ч.2 ст.110 УК Украины направили в суд.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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