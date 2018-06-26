Організатору нападу на табір ромів у Львові повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на ромський табір у Львові. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Організатору нападу, 20-річному львів’янину, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, двом неповнолітнім підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні, 26 червня, відбудеться судове засідання, під час якого суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.
Як повідомляв УНН, напад та табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.