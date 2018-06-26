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Организатору нападения на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении

Организатору нападения на лагерь ромов во Львове сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на ромский табор во Львове. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Организатору нападения, 20-летнему львовянину, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание – лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, состоится судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал УНН, нападение и лагерь цыган произошел поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор.

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