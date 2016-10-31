"Організатора" замаху на О.Захарченка у "ДНР" ув'язнили на 14 років
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. "Верховний суд "ДНР" засудив до 14 років позбавлення волі організатора замаху на ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Про це з посиланням на прес-службу "міністерства держбезпеки" сепаратистів повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Верховний суд сьогодні виніс вирок Максиму Теорентеру - організатору замаху на главу "республіки" Олександра Захарченка. Визначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, засуджений "був агентом Служби безпеки України, і саме він підклав вибуховий пристрій в стрілецькому клубі "Артеміда" в Донецьку".
Раніше у "ДНР" заявили, що 28 квітня "припинили спробу скоєння диверсійно-терористичного акту" щодо Олександра Захарченка.