"Организатора" покушения на А.Захарченко в "ДНР" посадили на 14 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. "Верховный суд "ДНР" приговорил к 14 годам лишения свободы организатора покушения на главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на пресс-службу "министерства госбезопасности" сепаратистов сообщает ТАСС, передает УНН.
"Верховный суд сегодня вынес приговор Максиму Теорентеру - организатору покушения на главу "республики" Александра Захарченко. Определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, осужденный "был агентом Службы безопасности Украины, и именно он подложил взрывное устройство в стрелковом клубе "Артемида" в Донецке".
Ранее в "ДНР" заявили, что 28 апреля "пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта" в отношении Александра Захарченко.