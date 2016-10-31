"Организатора" покушения на А.Захарченко в "ДНР" посадили на 14 лет

"Верховный суд сегодня вынес приговор Максиму Теорентеру - организатору покушения на главу "республики" Александра Захарченко. Определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осужденный "был агентом Службы безопасности Украины, и именно он подложил взрывное устройство в стрелковом клубе "Артемида" в Донецке".

Ранее в "ДНР" заявили, что 28 апреля "пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта" в отношении Александра Захарченко.