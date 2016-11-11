Організатор замовного вбивства на Вінниччині проведе 15 років за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Вінниччині суд визнав чоловіка винним в організації замовного вбивства влітку 2014 року та засудив до 15 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Так, Тульчинським районним судом Вінницької області засуджено жителя м. Немирів, який організував вчинення резонансного, замовного, умисного вбивства влітку 2014 року. Після скоєння злочину він був затриманий правоохоронними органами, однак в подальшому втік з-під варти.
Завдяки належному контролю з боку прокуратури області та комплексу оперативних заходів, обвинуваченого, який перебував у розшуку та тривалий час переховувався на території Російської Федерації, затримано у м. Одеса. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Наразі особу судом визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, та винесено обвинувальний вирок щодо нього та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.