Организатор заказного убийства в Винницкой области проведет 15 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Винницкой области суд признал мужчину виновным в организации заказного убийства летом 2014 г. и приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Так, Тульчинским районным судом Винницкой области осужден житель г. Немиров, который организовал совершение резонансного, заказного, умышленного убийства летом 2014 года. После совершения преступления он был задержан правоохранительными органами, однако в дальнейшем сбежал из-под стражи.
Благодаря надлежащему контролю со стороны прокуратуры области и комплекса оперативных мероприятий, обвиняемого, который находился в розыске и длительное время скрывался на территории Российской Федерации, задержали в г. Одесса. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас лицо судом признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и вынесен обвинительный приговор в отношении него и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.