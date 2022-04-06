Орбан вказав Зеленському на "погану звичку"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Переобраний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції в середу заявив, що у президента України Володимира Зеленського є "погана звичка" вказувати людям, що робити, пише УНН з посиланням на Еuronews.
Цитата
Орбан, якого цитує агенстсво, сказав, що президент України "має погану звичку вказувати всім, що робити".
"Було б краще, якби він кинув цю звичку. Незвично, щоб хтось у біді просив про допомогу і говорив тобі допомогти йому, а якщо ти не допоможеш, він тебе вилаяє", — додав він.
Раніше на конференції він повторив, що "Угорщина не постачатиме зброю Україні. Ми не піддамося тиску".
Додамо
Раніше сьогодні стало відомо, що Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни рф проти України.
Раніше
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу на парламентських виборах, водночас дипломати не залишили без уваги заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо "боротьби з президентом України Володимиром Зеленським", а на додачу ще й озвучили очікування від офіційного Будапешта.
Президент України Володимир Зеленський вказав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після перемоги на виборах може продовжувати загравати з російським диктатором володимиром путіним, проте довго це не триватиме.