Опублікували відео з місця аварії вантажного літака Boeing під Бішкеком
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Агентство 24.kg опублікувало відео з місця аварії вантажного літака Boeing авіакомпанії Turkisk Airlines поруч з аеропортом під столицею Киргизії Бішкеком, передає УНН.
На кадрах видно масштаб руйнувань в результаті краху лайнера. Також на записі можна розглянути окремі уламки літака.
На місці катастрофи працюють рятувальники, які розбирають завали і переглядають місцевість, щоб знайти постраждалих і загиблих.
Вантажний Boeing 747-400 турецької авіакомпанії розбився 16 січня поблизу ЗПС аеропорту під Бішкеком.
Раніше повідомлялося про 35 загиблих.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747-400 Turkish Airlines розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизії вранці у понеділок, літак звалився на дачне селище в околицях аеропорту. Він виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул. Екіпаж літака Боїнг-747-400 був у складі п’яти осіб.
Як повідомляв УНН, госпіталізований пілот вантажного Boeing 747-400 помер на місці аварії.