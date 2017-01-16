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Опублікували відео з місця аварії вантажного літака Boeing під Бішкеком

Опублікували відео з місця аварії вантажного літака Boeing під Бішкеком

Київ • УНН

 • 13100 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Агентство 24.kg опублікувало відео з місця аварії вантажного літака Boeing авіакомпанії Turkisk Airlines поруч з аеропортом під столицею Киргизії Бішкеком, передає УНН.

На кадрах видно масштаб руйнувань в результаті краху лайнера. Також на записі можна розглянути окремі уламки літака.

На місці катастрофи працюють рятувальники, які розбирають завали і переглядають місцевість, щоб знайти постраждалих і загиблих.

Вантажний Boeing 747-400 турецької авіакомпанії розбився 16 січня поблизу ЗПС аеропорту під Бішкеком.

Раніше повідомлялося про 35 загиблих.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747-400 Turkish Airlines розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизії вранці у понеділок, літак звалився на дачне селище в околицях аеропорту. Він виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул. Екіпаж літака Боїнг-747-400 був у складі п’яти осіб.

Як повідомляв УНН, госпіталізований пілот вантажного Boeing 747-400 помер на місці аварії.

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