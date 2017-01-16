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Опубликовали видео с места крушения грузового самолета Boeing под Бишкеком

Опубликовали видео с места крушения грузового самолета Boeing под Бишкеком

Киев • УНН

 • 13081 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Агентство 24.kg опубликовало видео с места крушения грузового самолета Boeing авиакомпании Turkisk Airlines рядом с аэропортом под столицей Киргизии Бишкеком, передает УНН.

На кадрах видно масштаб разрушений в результате крушения лайнера. Также на записи можно рассмотреть отдельные обломки самолета.

На месте катастрофы работают спасатели, которые разбирают завалы и просматривают местность, чтобы найти пострадавших и погибших.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился 16 января вблизи ВПП аэропорта под Бишкеком.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 Turkish Airlines разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Он выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе пяти человек.

Как сообщал УНН, госпитализированный пилот грузового Boeing 747-400 умер на месте аварии.

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