Опубліковано запис останньої розмови пілота літака з бразильськими футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Пілот літака Lamia BAE-146 з бразильськими футболістами на борту Мікель Кірога, перед падінням літака повідомляв про відмову електроніки та просив про допомогу управління повітряним рухом, передає УНН з посиланням на Mirror.
Видання Mirror переклало запис чорних скриньок літака Lamia BAE-146, що розбився у Колумбії.
"GPS не працює, я не знаю, що відбувається. У нас повна відмова електроніки, повна відмова електроніки! Дайте координати для приземлення! Я втратив зв'язок з радаром. Дайте координати для приземлення! Координати для приземлення! Ми падаємо. Дайте нам координати злітної смуги! Ми на висоті 1000 футів!" – після цих слів зв’язок з пілотом перервався.
Додамо, що внаслідок аварії літака загинуло 71 особа.
Нагадаємо, бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб.