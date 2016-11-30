Опубліковано запис останньої розмови пілота літака з бразильськими футболістами

Видання Mirror переклало запис чорних скриньок літака Lamia BAE-146, що розбився у Колумбії.

"GPS не працює, я не знаю, що відбувається. У нас повна відмова електроніки, повна відмова електроніки! Дайте координати для приземлення! Я втратив зв'язок з радаром. Дайте координати для приземлення! Координати для приземлення! Ми падаємо. Дайте нам координати злітної смуги! Ми на висоті 1000 футів!" – після цих слів зв’язок з пілотом перервався.

Додамо, що внаслідок аварії літака загинуло 71 особа.

Нагадаємо, бразильський уряд у вівторок оголосив три дні жалоби за жертвами катастрофи літака, який розбився в Колумбії, внаслідок чого загинули 76 осіб.