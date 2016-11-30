Опубликована запись последнего разговора пилота самолета с бразильскими футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пилот самолета Lamia BAE-146 с бразильскими футболистами на борту Микель Кирога, перед падением самолета сообщал об отказе электроники и просил о помощи управления воздушным движением, передает УНН со ссылкой на Mirror.
Издание Mirror перевело запись черных ящиков самолета Lamia BAE-146, разбившегося в Колумбии.
"GPS не работает, я не знаю, что происходит. У нас полный отказ электроники, полный отказ электроники дайте координаты для приземления. Я потерял связь с радаром. Дайте координаты для приземления! Координаты для приземления! Мы падаем. Дайте нам координаты взлетной полосы! Мы на высоте 1000 футов!" - После этих слов связь с пилотом прервалась.
Добавим, что в результате аварии самолета погиб 71 человек.
Напомним, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек.