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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Опубликована запись последнего разговора пилота самолета с бразильскими футболистами

Киев • УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пилот самолета Lamia BAE-146 с бразильскими футболистами на борту Микель Кирога, перед падением самолета сообщал об отказе электроники и просил о помощи управления воздушным движением, передает УНН со ссылкой на Mirror.

Опубликована запись последнего разговора пилота самолета с бразильскими футболистами

Издание Mirror перевело запись черных ящиков самолета Lamia BAE-146, разбившегося в Колумбии.

"GPS не работает, я не знаю, что происходит. У нас полный отказ электроники, полный отказ электроники дайте координаты для приземления. Я потерял связь с радаром. Дайте координаты для приземления! Координаты для приземления! Мы падаем. Дайте нам координаты взлетной полосы! Мы на высоте 1000 футов!" - После этих слов связь с пилотом прервалась.

Добавим, что в результате аварии самолета погиб 71 человек.

Напомним, бразильское правительство во вторник объявило три дня траура по жертвам катастрофы самолета, разбившегося в Колумбии, в результате чего погибли 76 человек.

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