Опубліковано топ-10 найдорожчих коньяків у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Британські експерти склали список найдорожчих коньяків у світі, передає УНН із посиланням на wine-searcher.com
Так, найдорожчі позиції досягають відміток в понад 35 тис. Дол за пляшку.
А стартують ціни в рейтингу дорогого коньяку з 11,5 тис. Дол за пляшку.
Як раніше повідомляв УНН, світова торгівля коньяком рекордно "просіла".
Зазначимо, що в Україні коньяк нарощує свою популярність. Збільшення попиту зафіксували у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях.
При цьому, вітчизняну коньячну продукцію українці купують частіше, ніж іноземну.
Уточнимо, згідно з даними соціологів, у ТОП-5 найбільш уживаних брендів в Україні увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".