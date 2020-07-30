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Опубліковано топ-10 найдорожчих коньяків у світі

Опубліковано топ-10 найдорожчих коньяків у світі

Київ • УНН

 • 51123 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Британські експерти склали список найдорожчих коньяків у світі, передає УНН із посиланням на wine-searcher.com

Так, найдорожчі позиції досягають відміток в понад 35 тис. Дол за пляшку.

А стартують ціни в рейтингу дорогого коньяку з 11,5 тис. Дол за пляшку.

  • Луї XIII де Ремі Мартін Рідкісні бочки Гранд Шампанське 35424 дол.;

  • Людовик XIII де Ремі Мартін Шампанське Black Pearl Grande 31124 дол.;

  • Лімітована серія Hine 250th Anniversary 17723 дол.;

  • Hardy Le Printemps Lalique Cristal Графин Гранд Шампань 15040 дол.;

  • Hennessy Timeless 14286 дол.;

  • Витривалий кришталевий графин Лалик Гранд Шампань 13983 дол.;

  • Луї XIII де Ремі Мартін Діамант Гранд Шампань 12948 дол.;

  • Харді Привілей Кариота Лалик Кришталевий графин 12852 дол.;

  • Жюль Робін Вінтаж Коньяк 12524 дол.;

  • Hardy l'Automne Lalique Crystal Графин Гранд Шампанське 11553 дол.

    • Як раніше повідомляв УНН, світова торгівля коньяком рекордно "просіла".

    Зазначимо, що в Україні коньяк нарощує свою популярність. Збільшення попиту зафіксували у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях.

    При цьому, вітчизняну коньячну продукцію українці купують частіше, ніж іноземну.

    Уточнимо, згідно з даними соціологів, у ТОП-5 найбільш уживаних брендів в Україні увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".

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