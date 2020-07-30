Опубликован топ-10 самых дорогих коньяков в мире

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74745 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104708 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109608 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137888 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112092 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133704 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104899 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Опубликован топ-10 самых дорогих коньяков в мире

Опубликован топ-10 самых дорогих коньяков в мире

Киев  •  УНН

 • 51113 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Британские эксперты составили список самых дорогих коньяков в мире, передает УНН со ссылкой на wine-searcher.com

Так, самые дорогие позиции достигают отметок в более 35 тыс. дол за бутылку.

А стартуют цены в рейтинге дорогого коньяка с 11,5 тыс. дол за бутылку.

  • Луи XIII де Реми Мартин Редкие бочки Гранд Шампанское 35424 долл.;

  • Людовик XIII де Реми Мартин Шампанское Black Pearl Grande 31124 долл.;

  • Лимитированная серия Hine 250th Anniversary 17723 долл.;

  • Hardy Le Printemps Lalique Cristal Графин Гранд Шампань 15040 долл.;

  • Hennessy Timeless 14286 долл.;

  • Выносливый хрустальный графин Лалик Гранд Шампань 13983 долл.;

  • Луи XIII де Реми Мартин Диамант Гранд Шампань 12948 долл.;

  • Харди Привилегия Кариота Лалик Хрустальный графин 12852 долл.;

  • Жюль Робин Винтаж Коньяк 12524 долл.;

  • Hardy l'Automne Lalique Crystal Графин Гранд Шампанское 11553 долл.

    • Как ранее сообщал УНН, мировая торговля коньяком рекордно "просела".

    Отметим, что в Украине коньяк наращивает свою популярность. Увеличение спроса зафиксировали в столице, Днепропетровской и Одесской областях. 

    При этом, отечественную коньячную продукцию украинцы покупают чаще, чем иностранную.

    Уточним, согласно данным социологов, в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов в Украине вошли "Шустов", "Ужгородский", "Koktebel", "Таврия" и "Шабо".

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