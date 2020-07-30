Опубликован топ-10 самых дорогих коньяков в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Британские эксперты составили список самых дорогих коньяков в мире, передает УНН со ссылкой на wine-searcher.com
Так, самые дорогие позиции достигают отметок в более 35 тыс. дол за бутылку.
А стартуют цены в рейтинге дорогого коньяка с 11,5 тыс. дол за бутылку.
Как ранее сообщал УНН, мировая торговля коньяком рекордно "просела".
Отметим, что в Украине коньяк наращивает свою популярность. Увеличение спроса зафиксировали в столице, Днепропетровской и Одесской областях.
При этом, отечественную коньячную продукцию украинцы покупают чаще, чем иностранную.
Уточним, согласно данным социологов, в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов в Украине вошли "Шустов", "Ужгородский", "Koktebel", "Таврия" и "Шабо".