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Світова торгівля коньяком рекордно "просіла"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. За рік світовий експорт коньяку впав на 11,4%, передає УНН з посиланням на sudouest.fr.

Так, за останні дванадцять місяців по всьому світу було відправлено 186,5 млн пляшок коньяку. Це на 11,4% менше, ніж роком раніше. Національне Міжпрофесійне Бюро Коньяку (BNIC) пов'язує таку динаміку з пандемією COVID-19.

Найбільше падіння - 23,4% - зафіксовано на азіатському коньячному ринку.

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Європейський ринок "просів" на 12,7%.

"Менш тривожним виглядає північноамериканської континент - зона вільної торгівлі ALENA (США, Канада і Мексика) - там експорт коньяку "просів" на 2%", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експорт коньяків VS (Very Special) "просів" на 2,6%, коньяків VSOP (Very Superior Old Pale) - на 19,6%, XO (Extra Old) - на 22,5%.

Нагадаємо, з українським коньяком за споживача найбільше конкурує французький.

При цьому вітчизняну коньячну продукцію, українці купують частіше, ніж іноземну.

Уточнимо, згідно з даними соціологів, до ТОП-5 найбільш уживаних брендів в Україні увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".

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