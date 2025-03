Мировая торговля коньяком рекордно "просела"

Так, за последние двенадцать месяцев по всему миру было отправлено 186,5 млн бутылок коньяка. Это на 11,4% меньше, чем годом ранее. Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) связывает такую динамику с пандемией COVID-19.

Наибольшее падение - 23,4% - зафиксировано на азиатском коньячном рынке.

Европейский рынок "просел" на 12,7%.

"Менее тревожным выглядит североамериканской континент - зона свободной торговли ALENA (США, Канада и Мексика) - там экспорт коньяка "просел" на 2%", - говорится в сообщении.

В частности, экспорт коньяков VS (Very Special) "просел" на 2,6%, коньяков VSOP (Very Superior Old Pale) - на 19,6%, XO (Extra Old) - на 22,5%.

Напомним, с украинским коньяком за потребителя больше конкурирует французский.

При этом отечественную коньячную продукцию, украинцы покупают чаще, чем иностранную.

Уточним, согласно данным социологов, в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов в Украине вошли "Шустов", "Ужгородский", "Koktebel" , "Таврия" и "Шабо".