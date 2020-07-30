Мировая торговля коньяком рекордно "просела"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100102 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113544 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144544 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114431 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103406 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105012 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

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Мировая торговля коньяком рекордно "просела"

Мировая торговля коньяком рекордно "просела"

Киев  •  УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. За год мировой экспорт коньяка упал на 11,4%, передает УНН со ссылкой на sudouest.fr.

Так, за последние двенадцать месяцев по всему миру было отправлено 186,5 млн бутылок коньяка. Это на 11,4% меньше, чем годом ранее. Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка (BNIC) связывает такую динамику с пандемией COVID-19.

Наибольшее падение - 23,4% - зафиксировано на азиатском коньячном рынке.

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Европейский рынок "просел" на 12,7%.

"Менее тревожным выглядит североамериканской континент - зона свободной торговли ALENA (США, Канада и Мексика) - там экспорт коньяка "просел" на 2%", - говорится в сообщении.

В частности, экспорт коньяков VS (Very Special) "просел" на 2,6%, коньяков VSOP (Very Superior Old Pale) - на 19,6%, XO (Extra Old) - на 22,5%.

Напомним, с украинским коньяком за потребителя больше конкурирует французский.

При этом отечественную коньячную продукцию, украинцы покупают чаще, чем иностранную.

Уточним, согласно данным социологов, в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов в Украине вошли "Шустов", "Ужгородский", "Koktebel" , "Таврия" и "Шабо".

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