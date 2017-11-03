Оприлюднено фото з місця вбивства депутата у Сєвєродонецьку

За даними правоохоронців, 2 листопада о 21:35 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від дружини депутата міської ради Ірини Самарської про те, що о 18:05 вона втратила зв’язок зі своїм чоловіком Сергієм Самарським. Жінка повідомила, що останній раз вона розмовляла з чоловіком о 17:20, коли він йшов додому.

На пошуки зниклого був піднятий особовий склад поліції, спецпідрозділи та додані сили. При обстеженні прилеглої до місця проживання зниклого території біля будинку №1 МЖК "Мрія" о 00:30 було виявлено тіло 53–річного Сергія Самарського з ознаками насильницької смерті – розбита голова. На місце події наразі продовжують працювати слідчо-оперативна група, кінологи, експерти криміналісти тощо. Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, за цим фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.