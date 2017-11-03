Обнародованы фото с места убийства депутата в Северодонецке

По данным правоохранителей, 2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата городского совета Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем Сергеем Самарским. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой.

На поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории возле дома №1 МЖК "Мрия" в 00:30 было обнаружено тело 53-летнего Сергея Самарского с признаками насильственной смерти - разбитая голова. На месте происшествия в настоящее время продолжают работать следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты-криминалисты и тому подобное. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.