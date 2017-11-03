Обнародованы фото с места убийства депутата в Северодонецке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51330 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103885 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105536 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95651 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102243 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143631 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116332 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Обнародованы фото с места убийства депутата в Северодонецке

Обнародованы фото с места убийства депутата в Северодонецке

Киев  •  УНН

 • 11588 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На месте убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского работают следователи, эксперты и оперативные сотрудники, устанавливаются обстоятельства происшествия. Полиция обнародовала фотографии с места происшествия, передает УНН.

По данным правоохранителей, 2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата городского совета Ирины Самарской о том, что в 18:05 она потеряла связь со своим мужем Сергеем Самарским. Женщина сообщила, что последний раз она разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой.

На поиски пропавшего был поднят личный состав полиции, спецподразделения и приданные силы. При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории возле дома №1 МЖК "Мрия" в 00:30 было обнаружено тело 53-летнего Сергея Самарского с признаками насильственной смерти - разбитая голова. На месте происшествия в настоящее время продолжают работать следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты-криминалисты и тому подобное. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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