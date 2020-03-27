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Опитування: три чверті молодих людей в Україні не знають, як діяти при перших ознаках коронавірусу

Опитування: три чверті молодих людей в Україні не знають, як діяти при перших ознаках коронавірусу

Київ • УНН

 • 18041 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Опитування проекту U-Report від ЮНІСЕФ свідчить, що значна частина молоді не знає чіткого алгоритму дій при появі симптомів, схожих на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ в Україні, передає УНН.

"Лише чверть опитаних молодих людей в Україні знають як діяти при перших ознаках коронавірусу", - зазначають в ЮНІСЕФі за результатами опитування.

Так, повідомляється, що лише 22% респондентів знають, що необхідно зателефонувати до сімейного лікаря чи лікарні, тоді як 14% вважають за необхідне підти до медичної установи.

Дитячий фонд ООН закликає посилити інформування молоді щодо засобів захисту від коронавірусу та плану дій при перших ознаках.

“Поки світ бореться зі спалахом Covid-19, молодь у всьому світі потерпає від закриття шкіл та раптових змін у звичному житті. У такій ситуації нормально відчувати сум, тривогу, зніяковіння, страх чи злість. Важливо інформувати дітей та молодь про те, що робити, аби продовжувати навчання і зберігати спокій у такі непевні часи”, - зазначила Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Також повідомляється, що більше ніж половина опитаних переймаються реакцією оточення на виявлення коронавірусу та непокояться через можливу стигму щодо хворого на коронавірус. 26% бояться можливих випадків морального тиску, негативного ставлення чи навіть агресії у разі захворювання. 31% опитаних вважає, що реакцією оточення буде паніка і страх.

В опитуванні взяли участь 6 836 респондентів віком 14-34 роки. Опитування проходило 13-15 березня 2020 року через онлайн месенджери (Facebook, Telegram, Viber).

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, Українці дотримуються рекомендацій МОЗ щодо захисту від коронавірусу.

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