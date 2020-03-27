Опитування: три чверті молодих людей в Україні не знають, як діяти при перших ознаках коронавірусу

КИЇВ. 27 березня. УНН. Опитування проекту U-Report від ЮНІСЕФ свідчить, що значна частина молоді не знає чіткого алгоритму дій при появі симптомів, схожих на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ в Україні, передає УНН.