Опрос: три четверти молодых людей в Украине не знают, как действовать при первых признаках коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Опрос проекта U-Report от ЮНИСЕФ свидетельствует, что значительная часть молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, похожих на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине, передает УНН.
"Только четверть опрошенных молодых людей в Украине знают как действовать при первых признаках коронавируса", - отмечают в ЮНИСЕФ по результатам опроса.
Так, сообщается, что только 22% респондентов знают, что необходимо позвонить семейному врачу или в больницу, тогда как 14% считают необходимым пойти в медицинское учреждение.
Детский фонд ООН призывает усилить информирование молодежи о средствах защиты от коронавируса и плане действий при первых признаках.
"Пока мир борется со вспышкой Covid-19, молодежь во всем мире страдает от закрытия школ и внезапных изменений в обычной жизни. В такой ситуации нормально чувствовать грусть, тревогу, смущение, страх или злость. Важно информировать детей и молодежь о том, что делать, чтобы продолжать обучение и сохранять спокойствие в такие смутные времена", - отметила Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
Также сообщается, что более половины опрошенных обеспокоены реакцией окружения на обнаружение коронавируса и обеспокоены возможной стигме относительно больного коронавирусом. 26% боятся возможных случаев морального давления, негативного отношения или даже агрессии в случае заболевания. 31% опрошенных считают, что реакцией окружения будет паника и страх.
В опросе приняли участие 6836 респондентов в возрасте 14-34 года. Опрос проходил 13-15 марта 2020 года через онлайн мессенджеры (Facebook, Telegram, Viber).
Как сообщал УНН, по результатам опроса, украинцы придерживаются рекомендаций Минздрава по защите от коронавируса.