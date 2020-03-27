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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Опрос: три четверти молодых людей в Украине не знают, как действовать при первых признаках коронавируса

Опрос: три четверти молодых людей в Украине не знают, как действовать при первых признаках коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18038 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Опрос проекта U-Report от ЮНИСЕФ свидетельствует, что значительная часть молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, похожих на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине, передает УНН.

"Только четверть опрошенных молодых людей в Украине знают как действовать при первых признаках коронавируса", - отмечают в ЮНИСЕФ по результатам опроса.

Так, сообщается, что только 22% респондентов знают, что необходимо позвонить семейному врачу или в больницу, тогда как 14% считают необходимым пойти в медицинское учреждение.

Детский фонд ООН призывает усилить информирование молодежи о средствах защиты от коронавируса и плане действий при первых признаках.

"Пока мир борется со вспышкой Covid-19, молодежь во всем мире страдает от закрытия школ и внезапных изменений в обычной жизни. В такой ситуации нормально чувствовать грусть, тревогу, смущение, страх или злость. Важно информировать детей и молодежь о том, что делать, чтобы продолжать обучение и сохранять спокойствие в такие смутные времена", - отметила Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Также сообщается, что более половины опрошенных обеспокоены реакцией окружения на обнаружение коронавируса и обеспокоены возможной стигме относительно больного коронавирусом. 26% боятся возможных случаев морального давления, негативного отношения или даже агрессии в случае заболевания. 31% опрошенных считают, что реакцией окружения будет паника и страх.

В опросе приняли участие 6836 респондентов в возрасте 14-34 года. Опрос проходил 13-15 марта 2020 года через онлайн мессенджеры (Facebook, Telegram, Viber).

Как сообщал УНН, по результатам опроса, украинцы придерживаются рекомендаций Минздрава по защите от коронавируса.

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