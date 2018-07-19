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Опитування: мир на Донбасі силовим шляхом підтримують 17% українців

Опитування: мир на Донбасі силовим шляхом підтримують 17% українців

Київ • УНН

 • 9679 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% українців. Про це йдеться в опитуванні Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

“Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% населення. При цьому найбільше прихильників силового варіанту серед жителів Заходу (24%) та Центру (19%) і значно менше на Півдні (8%) та Сході (11%). Водночас і на мир “за будь-яку ціну” згодні тільки 20% опитаних. Більшість населення — 50% — вважає, що “заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі”, — йдеться в опитуванні.

Крім того, розділились думки щодо того, якою має бути політика України щодо окупованих територій.

“Вважають за потрібне офіційно визнати ці території окупованими і припинити будь-яку торгівлю, послуги, виплати та контакти (в тому числі переміщення людей з цих територій) — 17%, тримати економічну блокаду, але зберігати гуманітарні відносини (переміщення людей, виплати пенсій, поставки води та електрики) — 20,5% опитаних; дозволити торгівлю критично важливими товарами (продовольством та товарами повсякденного вжитку з боку України та антрацитом від ОРДЛО) із максимальною підтримкою гуманітарних зв’язків — 22%, нарешті, пропозицію максимально розвивати зв’язки з непідконтрольними територіями — як гуманітарні, так і торговельні — підтримують 20% опитаних громадян. А значна частина населення — кожен п’ятий респондент (20%) не визначився зі своїм баченням оптимального варіанту політики України щодо непідконтрольних територій”, — йдеться у повідомленні.

Опитування проводилось з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував включити до так званих червоних ліній — безкомпромісних положень — у стратегії деокупації Донбасу “Механізм малих кроків” стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО.

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