Опрос: мир на Донбассе силовым путем поддерживают 17% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Установления мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев. Об этом говорится в опросе Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива, передает УНН.
“Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. При этом больше всего сторонников силового варианта среди жителей Запада (24%) и Центра (19%) и значительно меньше на Юге (8%) и Востоке (11%). Одновременно и на мир “любой ценой” согласны только 20% опрошенных. Большинство населения — 50% — считает, что “ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все”, — говорится в опросе.
Кроме того, разделились мнения относительно того, какой должна быть политика Украины в отношении оккупированных территорий.
“Считают нужным официально признать эти территории оккупированными и прекратить любую торговлю, услуги, выплаты и контакты (в том числе перемещения людей из этих территорий) — 17%, держать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения (перемещение людей, выплаты пенсий, поставки воды и электричества) — 20,5% опрошенных; разрешить торговлю критически важными товарами (продовольствием и товарами повседневного потребления со стороны Украины и антрацитом от ОРДЛО) с максимальной поддержкой гуманитарных связей — 22%, наконец, предложение максимально развивать связи с неподконтрольными территориями — как гуманитарные, так и торговые — поддерживают 20% опрошенных граждан. А значительная часть населения — каждый пятый респондент (20%) не определился со своим видением оптимального варианта политики Украины относительно неподконтрольных территорий”, — говорится в сообщении.
Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил включить в так называемые красные линии — бескомпромиссные положения — в стратегии деоккупации Донбасса “Механизм малых шагов” стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО.