Опитування: 45% українців переконані, що офіційна статистика по COVID-19 занижена

“45% переконані, що офіційна статистика щодо масштабів коронавірусу у країні применшена. 31% навпаки вважають, що ця інформація є перебільшеною, і лише 15% переконані, що вона об’єктивна”, — йдеться у результатах дослідження.

Повідомляється, що порівняно з березнем кількість тих, хто вважає статистику щодо короновірусу перебільшеною, зросла втричі (з 11 до 31%). Частіше вважають статистику перебільшеною молодь, а також ті, хто рідко відслідковують новини про коронавірус.

Довідка: опитування проведено 12-14 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна: за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність — 2500 респондентів. Метод опитування — CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 грудня зафіксовано вже 931 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше.