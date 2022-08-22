Опитування: 31% українців вірить у перемогу над росією до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Понад 90% українців вірять у перемогу України над росією. 31% опитаних вважає, що це станеться до кінця цього року. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує УНН.
Деталі
У перемогу України над росією вірить понад 90% українців (77% – вірять і 15% – скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.
"31% з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року. 34% вважають, що вона настане через 1–2 роки. 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років. Ще 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі", – ідеться у повідомленні.
55% опитаних кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 20,5% навіть радикальніші – перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині росії.
Відносно невеликі частки респондентів вважатимуть перемогою завершення війни з тими чи іншими поступками з боку України.
Близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% – відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% – припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.
Додамо
Опитування проводили з 5 до 12 серпня 2022 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях – лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких немає бойових дій.
Усього опитали 2024 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо
Понад 75% українців виступають за розрив усіх відносин із росією – аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.