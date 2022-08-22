Опрос: 31% украинцев верит в победу над россией до конца этого года

Детали

В победу Украины над россией верит более 90% украинцев (77% – верят и 15% – скорее верят). Только 4% респондентов не верят или, скорее, не верят в победу.

"31% из тех, кто верит в победу, считает, что она произойдет до конца этого года. 34% считают, что она наступит через 1–2 года. 7% считают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

55% опрошенных говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 20,5% даже более радикальные – победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри россии.

Относительно небольшие части респондентов будут считать победой завершения войны с теми или иными уступками со стороны Украины.

Около 9% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% – восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% – прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения.

Добавим

Опрос проводили с 5 по 12 августа 2022 года методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской , Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях – только на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых нет боевых действий.

Всего опросили 2024 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним

Более 75% украинцев выступают за разрыв всех отношений с россией – вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.