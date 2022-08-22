Понад 75% українців підтримують повний розрив відносин із росією – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Понад 75% українців виступають за розрив усіх відносин із росією – аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує УНН.
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"Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з російською федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Опитування проводили з 5 до 12 серпня 2022 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях – лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких немає бойових дій.
Усього опитали 2024 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо
Понад 90% українців довіряють військовим Збройних сил України.