Более 75% украинцев поддерживают полный разрыв отношений с россией – опрос

Цитата

"Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с российской федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину", – говорится в сообщении.

Добавим

Опрос проводили с 5 по 12 августа 2022 года методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской , Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях – только на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых нет боевых действий.

Всего опросили 2024 респондента старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним

Более 90% украинцев доверяют военным Вооруженных сил Украины.