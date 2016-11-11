ОПЕК погіршила прогноз світового попиту на нафту на 2017 рік

Згідно з документом, прогноз на 2016 рік залишився незмінним — в середньому на рівні 94,4 млн барелів на день. У той же час ОПЕК знизила прогноз-2016 з постачання нафти з країн, що не входять в організацію, на 0,1 млн барелів на день порівняно із жовтневою оцінкою — до 56,2 млн барелів на добу. Таким чином, показник за підсумками року знизиться на 0,78 млн барелів на день з рівня 2015 року.

“Перегляд пов’язаний з більш сильним, ніж очікувалося, зниженням пропозиції в третьому кварталі 2016 року з боку США, Мексики, Норвегії, Великобританії, Малайзії, Казахстану і Китаю”, — йдеться в документі організації.

ОПЕК також очікує, що обсяг виробництва нафти в країнах поза картелем в другій половині поточного року буде нижче рівня першого півріччя, незважаючи на зростання числа бурових установок в США, завершення періоду сезонного техобслуговування виробничих об’єктів, а також запуск низки нових проектів.

Прогноз щодо поставок на 2017 рік також переглянутий у бік пониження порівняно із жовтневою оцінкою — на 0,11 мільйона барелів на добу, до 56,43 мільйона барелів на день.

Попит на нафту ОПЕК, за прогнозами організації, в 2016 році зросте порівняно з 2015 роком на 1,9 мільйона барелів — до 31,9 мільйона барелів на день, у 2017 році — на 0,8 мільйона барелів на день, до 32,7 мільйона барелів на день. Обидва прогнози поліпшені на 0,1 мільйона барелів на день порівняно з жовтневою оцінкою.