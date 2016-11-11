ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год

Согласно документу, прогноз на 2016 год остался неизменным - в среднем на уровне 94,4 млн. баррелей в день. В то же время ОПЕК снизила прогноз-2016 по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию, на 0,1 млн. баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой - до 56,2 млн. баррелей в сутки. Таким образом, показатель по итогам года снизится на 0,78 млн. баррелей в день с уровня 2015 года.

"Пересмотр связан с более сильным, чем ожидалось, снижением предложения в третьем квартале 2016 года со стороны США, Мексики, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Казахстана и Китая", - говорится в документе организации.

ОПЕК также ожидает, что объем производства нефти в странах вне картеля во второй половине текущего года будет ниже уровня первого полугодия, несмотря на рост числа буровых установок в США, завершение периода сезонного техобслуживания производственных объектов, а также запуск ряда новых проектов.

Прогноз по поставкам на 2017 год также пересмотрен в сторону понижения по сравнению с октябрьской оценкой - на 0,11 миллиона баррелей в сутки до 56,43 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2016 году вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,9 миллиона баррелей - до 31,9 миллиона баррелей в день, в 2017 году - на 0,8 миллиона баррелей в день, до 32,7 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшенные на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой.