ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год

ukru
15 марта, 19:03 • 111529 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156073 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131267 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124269 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109194 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103730 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100269 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130119 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129940 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127641 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 32009 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 43961 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 27682 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 21059 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 55561 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130120 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129743 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265763 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294951 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231096 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 10221 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107394 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129940 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113291 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130463 просмотра
Актуальное
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть на 2017 год

Киев • УНН

 • 9932 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Организация стран-экспортеров нефти незначительно ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрьским прогнозом, в 95,55 миллиона баррелей в день. Об этом говорится в докладе организации, передает УНН.

Согласно документу, прогноз на 2016 год остался неизменным - в среднем на уровне 94,4 млн. баррелей в день. В то же время ОПЕК снизила прогноз-2016 по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию, на 0,1 млн. баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой - до 56,2 млн. баррелей в сутки. Таким образом, показатель по итогам года снизится на 0,78 млн. баррелей в день с уровня 2015 года.

"Пересмотр связан с более сильным, чем ожидалось, снижением предложения в третьем квартале 2016 года со стороны США, Мексики, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Казахстана и Китая", - говорится в документе организации.

ОПЕК также ожидает, что объем производства нефти в странах вне картеля во второй половине текущего года будет ниже уровня первого полугодия, несмотря на рост числа буровых установок в США, завершение периода сезонного техобслуживания производственных объектов, а также запуск ряда новых проектов.

Прогноз по поставкам на 2017 год также пересмотрен в сторону понижения по сравнению с октябрьской оценкой - на 0,11 миллиона баррелей в сутки до 56,43 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2016 году вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,9 миллиона баррелей - до 31,9 миллиона баррелей в день, в 2017 году - на 0,8 миллиона баррелей в день, до 32,7 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшенные на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрьской оценкой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы