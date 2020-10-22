ООС: зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотира рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 22 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.
Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 21 жовтня бойовики п'ять разів порушили "режим тиші".