ООС: зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотира рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 22 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Артема.

Окрім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Шуми.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території та передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 21 жовтня бойовики п'ять разів порушили "режим тиші".

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