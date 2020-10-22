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ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші" та застосували безпілотник

ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші" та застосували безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Минулої доби, 21 жовтня, бойовики п’ять разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Також у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “Орлан-10” без перетину лінії розмежування, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров’я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл, додали у штабі.

Повідомляється, що бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “Орлан-10” без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

“Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема — стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 20 жовтня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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