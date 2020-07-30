ООС: з початку доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12:00, було зафіксовано два факти порушення "режиму припинення вогню". Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
"Станом на 12 годину 30 липня окупаційними військами було здійснено два обстріли на Луганському напрямку. Зокрема, поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, також поблизу Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння", - повідомив Шаравара.
Він додав, що вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат немає.
Раніше в УНН повідомлялося, що від початку поточної доби бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.