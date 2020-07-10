ООС: з початку доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції, більшість фактів відкриття противником вогню зафіксована на Луганському напрямку, із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів. Абсолютна більшість фактів відкриття противником вогню облікована на Луганському напрямку. Тут же ворог знову активно застосовував заборонені "мінськими домовленостями" міномети", - сказав Праута.
З його слів, після 5-ї години ранку 17 мін 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки.
У період з 8-ї до 9-ї ранку окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по захисниках Оріхового. А біля Хутора Вільного використали під час обстрілу міномет калібру 120 мм, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.
Позиції наших військ поблизу Новотошківського ворог у ранковий час обстріляв з міномету калібру 82 мм, випустивши 13 мін.
На Донецькому напрямку з 8-ї години ранку окупанти 25 хвилин застосовували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру на підступах до Авдіївки.
"Станом на 12:30 внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Його доставлено до медичного закладу і надано необхідну допомогу. Стан здоров’я воїна – задовільний", - додав речник Міноборони.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні збройні формування бойовиків обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Авдіївка.