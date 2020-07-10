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ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции, большинство фактов открытия противником огня зафиксированы на Луганском направлении, с применением запрещенных "минскими договоренностями" минометов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили 5 обстрелов. Абсолютное большинство фактов открытия противником огня учтено на Луганском направлении. Здесь же враг снова активно применял запрещенные "минскими договоренностями" минометы", - сказал Праута.

По его словам, после 5 часов утра 17 мин 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки.

В период с 8 до 9 утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм и вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по защитниках Орехового. А возле Хутора Вольного использовали во время обстрела миномет калибра 120 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции наших войск вблизи Новотошковского враг в утренние часы обстрелял из миномета калибра 82 мм, выпустив 13 мин.

На Донецком направлении с 8 часов утра оккупанты 25 минут применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра на подступах к Авдеевке.

"По состоянию на 12:30 в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Он доставлен в медицинское учреждение и ему оказана необходимая помощь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщалось в УНН, сегодня вооруженные формирования боевиков обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Авдеевка.

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