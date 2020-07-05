ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли поблизу Павлополя, Мар'їнки (двічі) та Хутора Вільного. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби 5 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, збройні формування РФ продовжують застосування мінометів на лінії бойового зіткнення, свідомо ігноруючи "мінські угоди". Після 4:25 ранку від окупованого села Набережне, на приморській ділянці нашої оборони, ворог випустив по оборонцям Павлополя 15 мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів. Від Олександрівки зранку російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю по захисниках Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після 6:00 від Золотого-5 збройні формування РФ випустили по позиціях оборонців Хутора Вільний 17 мін 120-го калібру, та супроводжували мінометний обстріл вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Військові застосували вогонь у відповідь.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються", - резюмували у штабі.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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