ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 5 липня. УНН. 4 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, ворог три рази обстріляв опорні пункти українських захисників неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також автоматичні станкові гранатомети. З мінометів різних калібрів, які давно мали б бути відведені від лінії бойового зіткнення, противник відкривав вогонь поблизу Оріхового та Кримського. Біля цих населених пунктів та поруч Катеринівки агресор також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” загарбники активізувалися по обіді. Зокрема, з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли поблизу Павлополя і Гнутового. Ще один факт ворожої агресії зафіксовано біля Пищевика. На цій ділянці фронту противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів стрілецької та снайперської зброї.

“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.

“Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність”, — повідомили у штабі.

За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник на світанку відкривав вогонь з 82-х мм мінометів та великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополя. Також ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету поблизу Мар’їнки.

“Аби припинити збройну активність окупантів наші підрозділи, що обороняються миттєво відреагували у відповідь після чого ворожі обстріли припинилися”, — повідомили у штабі.

Військові додали, що за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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