ООС: бойовики обстріляли Пищевик, є поранений український захисник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік населеного пункту Пищевик, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один наш воїн отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення.
“Постраждалого захисника оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
“Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь, якщо його дії нестимуть загрозу цивільному населенню та українським захисникам”, — резюмували військові.
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