ООС: боевики обстреляли Пищевик, есть раненый украинский защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение.
“Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.
“Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам”, — резюмировали военные.
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