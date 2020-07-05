ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг три раза обстрелял опорные пункты украинских защитников неподалеку Новотошковское, применив при этом артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы. Из минометов различных калибров, которые давно должны быть удалены от линии боевого соприкосновения, противник открывал огонь вблизи Орехово и Крымского. У этих населенных пунктов и рядом Катериновки агрессор также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” захватчики активизировались после обеда. В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы вблизи Павлополя и Гнутово. Еще один факт вражеской агрессии зафиксирован у Пищевика. На этом участке фронта противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.
“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения”, — говорится в сообщении.
“Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность”, — сообщили в штабе.
По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.
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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также противник обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.
“Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши обороняющиеся подразделения мгновенно отреагировали в ответ после чего враждебные обстрелы прекратились”, — сообщили в штабе.
Военные добавили, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.