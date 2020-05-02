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ООС: з початку доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий отримав поранення. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

ООС: з початку доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений

"За наявною станом на 12:00 інформацією, сьогодні окупанти вже 13 разів вели прицільні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, майже щоразу застосовуючи міномети різних калібрів. Так, від опівночі збройні формування РФ вже випустили по позиціях наших мужніх захисників 111 мін 82-го та 53 міни 120-го калібрів", - зазначає він.

За його словами, основна ворожа активність щодо порушень із заборони застосування важкого озброєння продовжує спостерігатися, як і минулої доби, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил.

"П’ять разів під ворожими мінометними обстрілами з напрямку від Золотого-5 перебували наші оборонці Хутора Вільний, тричі — у районі Оріхового. Також 120-й міномет противник застосовував від окупованого ним н.п. Донецький по захисниках Кримського. Російсько-окупаційні війська супроводжували мінометні обстріли у районах, вказаних населених пунктів вогнем з гранатометів різних систем. Крім того, бойові дії із застосуванням гранатометів та стрілецького озброєння відбувалися зранку поблизу н.п. Південне. Ворог вів вогонь з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки", - додає Гуцуляк.

Також з 05:50 до 07:00 ворог двічі вів вогонь по оборонцях Авдіївки. З напрямку від н.п. Каштанове окупанти випустили 10 мін різних калібрів та вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів й стрілецької зброї, а сили ООС відповідали "адекватним вогнем".

"За наявною інформацією, сьогодні один наш герой отримав поранення внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Втрати окупантів уточняються", - підсумував він.

Нагадаємо, за останню добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення, ще один - уже сьогодні, 2 травня.

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