ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
В напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.