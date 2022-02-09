ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 8 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Неподалеку Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Близ населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.