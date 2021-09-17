ООС: вдень російські бойовики двічі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Від початку цієї доби на сході України зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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“Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу „Орлан-10“ із перетином лінії розмежування”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
У штабі ООС повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
До операції Об’єднаних сил залучено й піротехнічні розрахунки ДСНС України, які розмінували понад 2 гектари території, спрямували на знищення 303 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення.