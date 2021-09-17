ООС: вдень російські бойовики двічі порушили режим "тиші"

Цитата

“Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу „Орлан-10“ із перетином лінії розмежування”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

У штабі ООС повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

До операції Об’єднаних сил залучено й піротехнічні розрахунки ДСНС України, які розмінували понад 2 гектари території, спрямували на знищення 303 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення.